Аэропорт немецкого Гамбурга остановил работу из-за угрозы атаки на самолет из Тегерана

Международный аэропорт Гамбурга в Германии экстренно остановил работу днем 9 октября. Причиной такого решения опасения возможного нападения на самолет, прибывший утром из Тегерана.

Об этом сообщила администрация аэропорта. С 12:40 не было ни взлетов, ни посадок.

"В связи с мерами федеральной полиции взлет и посадка в течение короткого времени невозможны. Возможны задержки рейсов. Пожалуйста, следите за статусом вашего рейса", – обратились сотрудники авиакомпании к пассажирам.

Однако реальная ситуация такова, что федеральная полиция получила электронное письмо с угрозами атаковать самолет Тегеран-Гамбург. На фоне военного обострения на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной к этой угрозе относятся очень серьезно.

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Борт из иранской столицы приземлился в Гамбурге около 12:20 и сейчас находится в особой зоне. 198 пассажиров и 16 членов экипажа уже покинули самолет и сейчас проходят проверку безопасности в отдельной зоне. Самолет и багаж будут подвергнуты обыску.

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