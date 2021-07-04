8 правил Илона Маска, которые способствуют успеху

Генеральный директор SpaceX и главный архитектор Tesla Илон Маск, который произвел революцию в индустрии космических полетов и преобразил мир электромобилей, требует от своих сотрудников соблюдения определенных стандартов. Маск не верит в иерархию коммуникаций, и просит использовать здравый смысл при решении поставленных задач.

Издание The Times of India собрало 8 главных правил, которых должны придерживаться все подчиненные Маска. Они были разосланы работникам электронным письмом еще в 2018 году. Как сказано в материале, гендиректор SpaceX поступает "безжалостно" с теми, кто их не придерживается.

1. Длительные встречи тратят время сотрудников

По мнению Маска, часовые встречи с большим количеством людей попусту тратят время. Лучше делать совещания короткими и частыми – так будет цениться время людей, которые их посещают.

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2. Частые встречи меняют рабочий процесс

Частые встречи могут изменить рабочий процесс и ритм. По мнению Маска, встречи должны проводятся нечасто, если проблема не является срочной и неразрешимой.

3. Если вам не нужно присутствовать на встрече, уходите

Маск требует уходить со встречи или прекратить разговор, как только станет очевидно, что вы не добавляете ценности. Уйти – это не грубость. Грубость – это заставлять кого-то остаться и тратить свое время.

4. Выражайтесь простыми словами

Используйте общие слова и предложения, чтобы обеспечить бесперебойное общение, необходимое для выполнения работы. Все, что требует объяснения, препятствует общению и быстрому решению задачи.

5. Главное – эффективность

Маск заявил во внутреннем письме, что следует использовать самый быстрый и самый короткий способ связи. Любой, кто заставляет кого-то использовать цепочку подчинения и, в свою очередь, мешает работе, будет уволен.

6. Свободное общение во всех отделах.

Основной источник проблем – плохая связь между отделами. Чтобы решить ее, необходимо обеспечить свободный обмен информацией между всеми уровнями. Если, чтобы что-то сделать между отделами, отдельный участник должен поговорить со своим менеджером, а тот с директором, который поговорит с вице-президентом и так далее, тогда будут происходить "супер-глупые вещи". У людей должна быть нормальная возможность говорить прямо и просто делать то, что нужно.

7. Не тратьте время на глупые правила

Всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Если выполнять "правило компании" в конкретной ситуации явно нелепо, то правило следует изменить.

8. Не попадайте в прессу и не рассказывайте информацию компании

Маск предупреждает своих сотрудников: компания будет принимать меры против тех, кто ненадлежащим образом допускает утечку конфиденциальной бизнес-информации или нарушает обязательства о неразглашении, с которыми все согласились. Последствия включают в себя увольнение, иски о возмещении ущерба и даже уголовные обвинения.

Какое-то время назад в прессе была информация о том, что Илон Маск может действовать безжалостно по отношению к сотрудникам. Приводилось много примеров увольнения персонала по причине утечки информации. Компания оспорила эти материалы, но сказала, что "Илону и руководству компании иногда приходится делать трудные шаги, отпуская людей, которые не работают".

Как сообщал OBOZREVATEL, Илон Маск во время собеседований просит потенциальных сотрудников решить задачу, которая многих ставит в тупик. Цель загадки – посмотреть, как человек будет подходить к решению различных задач,