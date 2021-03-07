70-летняя дикая птица стала мамой. Фото и подробности

Самая старая из известных диких птиц в мире, 70-летняя самка темноспинного альбатроса по кличке Уиздом, что означает "мудрость", высидела своего сорокового птенца.

Об этом сообщила Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (USFWS), передает BBC. Сообщается, что Уиздом вернулась на атолл Мидуэй на Гавайях в Тихом океане. Отцом птенца стал альбатрос на имя Акиакмай, который является партнером Уиздом с 2012 года.

Большую часть своей жизни альбатросы проводят в океане, а потому ученые могут изучать их, только когда они возвращаются на места своего гнездования на Гавайях.

"Каждый раз, когда Уиздом возвращается, мы получаем новые данные о продолжительности жизни морских птиц и о том, как они выращивают птенцов. Ее возвращение не только вызывает живой интерес, но и помогает нам узнать больше о том, как лучше защитить этих замечательных морских птиц и обеспечить им обитание для выживания в будущем", – рассказал биолог USFWS Бет Флинт.

Несмотря на то, что птенец появился на свет в феврале, о его рождении на небольшом острове США было сообщено только на этой неделе.

Уиздом является старейшей птицей за всю историю применения метода кольцевания. Ее фотографии размещали на обложках The Guardian и National Geographic.

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