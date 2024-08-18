19-летний Дима из Украины оставил свой автограф на Колизее в Риме: его оштрафовали на €15 000

В Риме задержали 19-летнего туриста из Украины, который выцарапал свое имя на памятнике древнеримской архитектуры – Колизее. По итальянским законам, за совершенное юноше нужно заплатить штраф в размере примерно €15 тысяч.

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Об этом сообщает Agenzia ANSA. Журналисты со ссылкой на полицию говорят, что одно из самых грандиозных и известных сооружений античного мира испортил украинец Дима.

Дата инцидента неизвестна, а первые статьи об этом в итальянских СМИ появились 16 августа. В публикациях говорится, что "молодой человек украинского происхождения" посещал памятку в столице Италии вместе с друзьями.

Во второй половине дня он якобы сделал надпись "Дима" на стене Колизея "между первым кольцом и атриумом". Его жест привлек внимание женщины, которая немедленно пожаловалась на это правоохранителям.

Вероятно, молодого человека остановили очевидцы, а затем полицейские доставили его в отделение, где составили протокол и оштрафовали.

"Вмешательство полиции, которая остановила и наказала автора нового акта вандализма против Колизея, было хорошим. В городе, богатом сокровищами, являющимися достоянием человечества, точно не может быть места для хулиганов и идиотов", – так отреагировал на инцидент мэр Рима Роберто Гуалтьери.

Итальянские СМИ отмечают, что это не первый такой случай с туристами, посещающими Колизей. Не всегда правоохранителям удавалось поймать нарушителей, а тех, кого задерживали, обычно обвиняли в порче культурных ценностей. В Италии такое преступление (ст. 518 Уголовного кодекса) карается лишением свободы от двух до пяти лет или наложением штрафа в размере до €15 тысяч.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети рассказали о семи "непростительных" ошибках, которые допускают туристы в Риме. Отмечается, что действительно удачное путешествие может совершить только заблаговременное планирование и четкий маршрут, основанный на отзывах других туристов и местных жителей.

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