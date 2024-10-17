100-летний экспрезидент США досрочно проголосовал за Харрис – NYT

Экс-президент Соединенных Штатов, первый американский президент, доживший до 100 лет, Джимми Картер досрочно проголосовал на выборах президента США. Он проголосовал за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

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В настоящее время 39-й президент США находится в хосписе у себя на родине, в городе Плейнс, Джорджия. Однако, как сообщает The New York Times, внук экс-президента Джейсон Картер лично доставил дедушкин бюллетень в избирательную комиссию штата.

В Джорджии досрочное голосование началось 7 октября. Представители избирательной комиссии сказали, что они не уверены, что Картер "проголосовал самостоятельно", однако его бюллетень приняли. Как отметили в избирательной комиссии, в Джорджии экс-президент считается "уважаемым и добросовестным избирателем", не пропустившим еще ни одних выборов.

Правда, последние 10 лет он голосовал исключительно по почте.

1 октября в США Картера официально признали самым старым экс-президентом. Но, по словам семьи Картеров, бывший президент пытался не вспоминать про свой возраст. В то же время он стремился "как можно скорее проголосовать за вице-президента Камалу Харрис".

Джеймс Эрл "Джимми" Картер по-прежнему живет в Плейнсе на юго-западе Джорджии, где родился 1 октября 1924 года. 39-й президент Соединенных Штатов (с 1977 по 1981 год), он является лауреатом Нобелевской премии мира 2002 года.

Джимми Картер окончил Технологический институт Джорджии и Военно-морскую академию, в течение семи лет служил офицером-подводником на Тихоокеанском и Атлантическом флотах ВМС США. В армии ему обещали генеральское будущее. Но Джеймс Картер избрал карьеру политика, а не военного.

Президентство Картера было отмечено улучшением системы социальной защиты США. На международной арене его заслугой считается заключение Кемп-Дэвидского соглашения между Израилем и Египтом и соглашение об использовании Панамского канала.

Во время каденции Картера свершилась так называемая "исламская революция" в Иране; и аятолла Хомейни объявил США "Великим сатаной".

После президентства Картер много путешествовал для проведения мирных переговоров, мониторинга выборов, а также продвижения предупреждения и ликвидации заболеваний в странах третьего мира. Он получил Нобелевскую премию мира за свою гуманитарную деятельность.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние месяцы самые богатые люди США вложили колоссальные суммы в политические группы в поддержку кандидатуры республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Пожертвования только четырех миллиардеров почти достигли четверти миллиарда долларов.

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