Журналисты узнали имена двух оккупантов, зверствовавших на Киевщине. Фото

Журналисты идентифицировали двух российских военнослужащих, которые зверствовали в селе Богдановка под Киевом (Броварской район). Речь идет о капитане и майоре из 15-й отдельной мотострелковой бригады российской армии Александре Васильеве и Алексее Булгакове.

Об этом сообщает проект "Схемы". Броварская окружная прокуратура заочно уже сообщила им о подозрении – по статье "нарушение законов и обычаев войны".

По свидетельству жителей Богдановки, Васильев и Булгаков пытали украинского военнопленного и местного священнослужителя.

Видео дня

Расследователи выяснили, что оба россиянина служат в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в воинской части 90600, расположенной в Самарской области РФ. Бригаду называют "миротворческой", поскольку ее бойцы выполняли "миротворческие задачи в зонах вооруженных конфликтов" Северной Осетии, Приднестровья и Абхазии.

Васильев – помощник командира соединения по физической подготовке. По словам потерпевших, он вел себя особенно жестоко. Военнопленного бойца территориальной обороны он избивал прикладом и зажимал конечности. Священнослужителя он заставил раздеться в присутствии других солдат.

Булгаков, по словам пострадавших, отдавал приказ Васильеву избивать местных жителей. По данным украинских правоохранителей, Булгакову 40 лет, он капитан, имеет прозвище "Шмель".

Россиянин имеет несколько страниц "Вконтакте" с разными фамилиями. Среди групп, в которых он является участником – "Военная разведка России".

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ разгромили оккупантов из 64-й отдельной мотострелковой бригады российской оккупационной армии. Это та самая бригада, которая совершила больше всего жестоких преступлений против мирных украинцев в Буче.