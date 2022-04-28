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Журналисты узнали имена двух оккупантов, зверствовавших на Киевщине. Фото

Ольга Липич
Война в Украине 2022
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Журналисты узнали имена двух оккупантов, зверствовавших на Киевщине. Фото

Журналисты идентифицировали двух российских военнослужащих, которые зверствовали в селе Богдановка под Киевом (Броварской район). Речь идет о капитане и майоре из 15-й отдельной мотострелковой бригады российской армии Александре Васильеве и Алексее Булгакове.

Об этом сообщает проект "Схемы". Броварская окружная прокуратура заочно уже сообщила им о подозрении – по статье "нарушение законов и обычаев войны".

По свидетельству жителей Богдановки, Васильев и Булгаков пытали украинского военнопленного и местного священнослужителя.

Васильев и Булгаков с женами
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Расследователи выяснили, что оба россиянина служат в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в воинской части 90600, расположенной в Самарской области РФ. Бригаду называют "миротворческой", поскольку ее бойцы выполняли "миротворческие задачи в зонах вооруженных конфликтов" Северной Осетии, Приднестровья и Абхазии.

Васильев – помощник командира соединения по физической подготовке. По словам потерпевших, он вел себя особенно жестоко. Военнопленного бойца территориальной обороны он избивал прикладом и зажимал конечности. Священнослужителя он заставил раздеться в присутствии других солдат.

Васильев совершал преступления в Богдановке
Александр Васильев

Булгаков, по словам пострадавших, отдавал приказ Васильеву избивать местных жителей. По данным украинских правоохранителей, Булгакову 40 лет, он капитан, имеет прозвище "Шмель".

Военный преступлений Алексей Булгаков
Военный преступлений Алексей Булгаков

Россиянин имеет несколько страниц "Вконтакте" с разными фамилиями. Среди групп, в которых он является участником – "Военная разведка России".

Россиянин имеет несколько страниц в соцсетях
Булгаков и его супруга

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ разгромили оккупантов из 64-й отдельной мотострелковой бригады российской оккупационной армии. Это та самая бригада, которая совершила больше всего жестоких преступлений против мирных украинцев в Буче.