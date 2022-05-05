Журналисты идентифицировали оккупантов из Дагестана, которые воюют в Украине. Фото и видео

В войне, развязанной Россией в Украине, наибольшие потери среди оккупантов терпят формирования из Республики Дагестан, воюющие преимущественно на Донбассе. Из военнослужащих 136 отдельной мотострелковой бригады есть и погибшие, и давно не появляющиеся в своих соцсетях, но есть и живые.

Журналисты проекта "Следствие.инфо" смогли установить их личности. Отмечается, что, судя по списку, ранее опубликованному ГУР Минобороны Украины, 136 омбр насчитывало несколько тысяч военнослужащих (чтобы посмотреть сюжет, доскролльте до конца новости).

Так, согласно установленным расследователями данным, командиром 136 бригады является 45-летний полковник Роман Демурчиев, участие которого в боевых действиях подтвердили российские пропагандисты – рассказывали, как умело он борется с "украинскими националистами".

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Другой фигурант – старший лейтенант Тажиб Курбанов, заместитель командира роты по военно-политической работе. Уже ликвидирован в Украине менее чем через месяц войны, о чем в соцсетях сообщила его родственница, а украинский проект "Ищи своих" обнародовал окровавленные документы Курбанова.

Погиб, выполняя преступные приказы своего командования, также рядовой Гусейн Ирасханов. Судя по списку ГУР, летом ему должно было исполниться 27 лет.

Еще один военный 136 омбр – начальник штаба, заместитель командира дивизиона Павел Хорошайлов. В социальной сети "ВКонтакте" он записан как "Паша Баринов". Его смерть не подтвердилась.

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