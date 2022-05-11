Зеленский: война закончится только тогда, когда мы вернем свою землю

Война против России закончится для Украины только тогда, когда она вернет все свои земли. Но ничего чужого нашему государству не нужно.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-общения со студентами ведущих университетов Франции, представителями академических кругов и медиа. Он отметил, что Украина также вынуждена бороться за право на жизнь ценой жизней своих граждан.

"Война закончится для украинского народа только тогда, когда мы вернем свое. Нам не нужно лишнего, потому что за всем нужно следить, нужно иметь только свое. Мы хотим вернуть мир в наше государство, на нашу землю", – сказал президент.

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"Когда мы вернем все, что нам положено, мы закончим эту войну. Желательно, чтобы Россия услышала (нас она не слышит) таких людей, как вы, слышала лидеров мира. Чтобы ее посадили за стол переговоров и чтобы она поняла неотвратимость наказания и большую ошибочность своих шагов", – заявил Зеленский.

Он добавил, что любые переговоры, в том числе о мире, должны проходить исключительно путем диалога, а не ультиматумов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не оказывать морального давления на Вооруженные силы, ожидая от них ежедневных побед. Наши защитники делают все возможное, чтобы освободить страну от российских оккупантов.