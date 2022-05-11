Зеленский призвал не давить на ВСУ, ожидая ежедневных побед: не нужно распространять чрезмерные эмоции

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не оказывать морального давления на Вооруженные силы, ожидая от них ежедневных побед. Наши защитники делают все возможное, чтобы освободить страну от российских оккупантов.

Об этом Зеленский сказал во время видеообращения, опубликованного поздно вечером 10 мая. Президент выразил благодарность всем защитникам и защитницам, которые держат оборону и пытаются прогнать захватчиков.

"Хочу также призвать всех наших людей, и особенно тех, кто в тылу, не распространять чрезмерные эмоции. Не стоит создавать такую ​​атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и ежедневно ожидаются определенные победы", – сказал Зеленский.

Видео дня

Президент подчеркнул, что украинские военнослужащие делают все для того, чтобы освободить наши земли и граждан, которые временно вынуждены жить в оккупации. Зеленский отметил, что ВСУ работают над тем, чтобы прогнать оккупантов изо всех городов – Мариуполя, Харькова, Мелитополя, Бердянска и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты продолжают нести огромные потери на всех линиях фронта, их суммарные потери с 24 февраля уже превысили 26 000 человек личного состава. В том числе РФ потеряла уже до 10 генералов.

Лишь в течение 10 мая на южном направлении было ликвидировано около 260 оккупантов и еще до 80 – на южном.