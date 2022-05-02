Зеленский: украинцы не готовы отдать часть территории РФ, за что тогда гибли люди?

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы не готовы отказаться от части своей страны в пользу России. Особенно после гибели тысяч военных и гражданских украинцев.

Об этом он заявил в интервью греческому общественному вещателю ΕRΤ. Зеленский подчеркнул, что Украина имеет право и будет принимать меры по возвращению всех оккупированных Россией территорий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Люди не готовы отказаться от части территории. Никто из нас не готов. Насильственные изменения границ, именно так это происходит, а в ином случае границы в Украине не меняются", – заявил президент.

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Он подчеркнул, что Украина готова восстановить свою территориальную целостность.

"В противном случае, если мы будем готовы отдать часть России, то это будет означать, что все эти люди погибли просто так. Или за что они погибли? И потом Россия на этом не остановится, вы должны это знать. Она же не остановилась на Крыму. Дать им небольшой отдых перед тем, что они начнут новую агрессию через 2-3 года? Мы не готовы пойти на это", – пояснил Зеленский.

Отвечая на вопрос, проводила ли Украина спецоперации на территории России, президент сказал, что ему об этом ничего не известно.

"Если брать временно оккупированные территории Украины, то я считаю, что у нас есть полное право проводить те или иные шаги на нашей земле. Все в рамках международно признанных границ. Другие действия мне неизвестны", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский заявил, что победа Украины в войне против России наступит, когда наша страна вернет свои территории и украинцы смогут вернуться домой, воссоединиться со своими семьями.

Российских оккупантов президент Украины назвал трусливыми варварами. Он выразил непонимание того, как они могли воровать бытовую технику и личные вещи убитых мирных украинских жителей, бросая при этом своих погибших и раненых сослуживцев.

Также Зеленский прокомментировал покушения на него. Он в шутку отметил, что 10 покушений – не так уж много за более чем два месяца полномасштабной войны с РФ.