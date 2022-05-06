Зеленский: пока мы не видим конца войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что нет никаких признаков того, что российская сторона хочет завершить кровопролитную захватническую войну, которую она развязала в Украине. Пока конца войны не видно.

Об этом Владимир Зеленский сказал в ходе своего выступления перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House. Он отметил, что также нет удовлетворительных решений по тем вызовам, которые спровоцировала Россия этой войной.

"Сегодня 72-е сутки полномасштабной войны, и мы не видим конца войны пока. Мы не чувствуем и не видим никакого желания от российской стороны, чтобы завершить ее. И мы не видим удовлетворительных решений по вызовам, которые спровоцировала Россия этой войной".

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С 24 февраля не было ни одного дня, чтобы мы не вели переговоры о предоставлении нам оружия, усилении санкций против России и т.д. И не было ни дня, когда мы бы не вели переговоры по безопасному выходу и "зеленому коридору" для людей, находящихся в осаде в Мариуполе", – сказал Зеленский.

Он отметил ситуацию в Мариуполе, где до сих пор в разрушенном металлургическом заводе "Азовсталь", который осадили российские фашисты, в хранилищах без воды, еды и медикаментов остаются сотни украинцев, ранены военные и сами защитники города, которые из последних сил сдерживают нашествие врага.

Россия не позволяет их эвакуировать. Зеленский назвал это пыткой и заявил, что никаких переговоров с РФ не может быть, если эти люди будут убиты, несмотря на то, что их можно было уволить.

"Россияне не верят, что их можно привлечь к ответственности за военные преступления, потому что у них есть власть ядерного государства", - сказал Зеленский.