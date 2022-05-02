Зеленский об обстреле оккупантами ЗАЭС: смерть могла бы прийти во всю Европу. Видео

Еще в начале марта все страны Европы могли пострадать от преступных действий РФ в Украине. Обстреливая Запорожскую АЭС оккупанты могли бы спровоцировать катастрофу, которая была бы равна шести Чернобылям.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью проекту "60 Мinutes" австралийского телеканала Nine Network. Он отметил, что в нашей стране очень сильно развита атомная энергетика.

"Они захватили Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе. И когда они ее захватывали, то их танков и другой бронированной техники они конкретно стреляли по ядерным реакторам, по атомной электростанции. Да, она защищена и так далее. Но они стреляли из танков, эти чеченцы и другие боевики, вся эта бригада. Они заблокировали ее и просто стреляли", – напомнил Зеленский.

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"Это шесть Чернобылей, и все это подтвердили. Даже МАГАТЭ подтвердила, что это опасно для всей Европы... Это смерть. Смерть могла бы прийти прямо во всю Европу", – заявил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зеленский рассказал о том, что "некоторые международные партнеры" предлагали Украине передать АЭС под руководство России. Кремль тоже хотел этого и даже привез в Украину специалистов Росатома. Однако украинская сторона ответила отказом.