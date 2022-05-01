Заставляли лежать лицом к земле на морозе: освобожденные из плена РФ украинцы рассказали о пытках

Вернувшиеся из российского плена украинские граждане рассказали о пытках и издевательствах, которые им пришлось пережить. Мужчин безостановочно допрашивали, избивали и унижали.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, среди освобожденных есть тяжело раненные, с сепсисом, ампутированными конечностями.

Так во время плена солдаты РФ два-три раза в сутки проводили украинцам допросы, после этого избивали их. Для психологического давления военных ВСУ стригли и заставляли учить и петь русские патриотические песни.

Не обошлось и без пыток. С украинцев снимали обувь, наливали туда воду и заставляли снова обуваться. После этого их выгоняли на улицу, клали на землю и принудительно держали на морозе в течение трех-четырех дней.

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С ранениями и обморожениями военных ВСУ доставляли в СИЗО №1 города Курск, где им отказывались оказывать медицинскую помощь. В конце этих издевательств мужчин заставляли подписывать документы, удостоверяющие, что с ними хорошо обращались.

"Тяжелобольных, с ампутированными в результате обморожений конечностями и пальцами ног, оккупанты решили обменять. Из-за отсутствия карет скорой помощи, оккупанты везли на обмен тяжелораненых украинцев в течение пяти часов на грузовых железнодорожных платформах. Рашисты положили раненых на шоссе на носилках, где их забрали русские солдаты", – пишет Денисова.

Она сообщает, что среди обмененных пленных были и гражданские, никакого отношения к ВСУ не имеющие. Это нарушение норм международного гуманитарного права. В связи с этим уполномоченная по правам человека призывает Комиссию ООН учесть вышеуказанную информацию и провести расследование военных преступлений РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в окруженном Мариуполе солдаты РФ выводят людей на улицы и ставят на колени. Их дома расстреливают.