"Людей ставят на колени": защитники Мариуполя показали зверства российских оккупантов в городе. Видео
Российские оккупационные войска продолжают совершать зверства в окруженном ими Мариуполе. Рашисты расстреливают жилые дома, а выживших людей ставят на колени.
Поэтому мирные граждане не верят оккупантам касательно возможности безопасной эвакуации из города. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба отдельного отряда специального назначения "Азов".
"На этом видео - наглядная демонстрация, почему гражданские жители Мариуполя, в том числе скрывающиеся на территории завода "Азовсталь", боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам относительно возможности безопасной эвакуации из города", - говорится в сообщении.
На видео зафиксировано, как танк российской армии обстреливает жилой дом в упор. Украинских сил обороны там не было, однако в подвале от артиллерийских обстрелов укрывались 16 мирных жителей.
На других кадрах видно, как оккупанты выводят уцелевших жильцов этого дома и ставят их на колени. Это произошло на следующий день после обстрела.
После этого они начали куда-то гнать мирных мариупольцев. При этом оккупанты толкали и подгоняли раненых и пожилых людей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Мариуполя показали свой быт. Они рассказали, что безразличны к обстрелам, сами делают свечи и готовят еду на костре.
Защитники Мариуполя рассказали о катастрофической ситуации в Мариуполе и о непрерывных обстрелах "Азовстали" с использованием ракет, мощных авиабомб и фосфорных снарядов. Однако воины не сдаются и просят о помощи в деблокаде и эвакуации людей из заблокированного города.