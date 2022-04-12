Защитники Украины почти полностью уничтожили одно спецподразделение СОБР: из 50 солдат выжили 6

Защитники Украины разгромили одно из подразделений Росгвардии из Архангельской области. Из 50 оккупантов в живых осталось всего шестеро.

Практически все трупы своих погибших российские оккупанты бросили на поле боя. Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

"В ходе ведения боевых действий на территории Украины был полностью уничтожен специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) управления Росгвардии по Архангельской области. Из 50 военнослужащих отряда, в живых осталось всего 6 человек, остальные погибли. Большинство тел погибших военнослужащих осталось на территории Украины", - написал Цимбалюк.

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Напомним, с 24 февраля по 12 апреля Россия в войне против Украины потеряла 19,6 тыс. человек. Уничтожены также 732 танка и 157 самолетов.

В частности, на Донетчине украинские защитники уничтожили подразделение оккупантов из ОРДЛО. Фотографии множества трупов они показали в сети.

Также Россия несет огромные потери ранеными. 12 апреля стало известно, что в Петербург привезли десятки раненных в Украине оккупантов: сотня солдат лишились рук или ног.