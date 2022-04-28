Россия планирует пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполе для лояльных СМИ. По данным ГУР МО Украины, в городе "готовится масштабная политическая провокация с попыткой привлечь некоторых западных „журналистов“. С этой целью для лояльных представителей иностранных СМИ на 28 апреля министерство обороны РФ планирует так называемый „пресс-тур“".

По задумке, "подготовленные „свидетели“ расскажут, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей". Для подтверждения этой версии "в качестве „очевидцев“ будут представлены подготовленные провокаторы, которые будут рассказывать о мифических „массовых убийствах мирных жителей украинскими военными“". Данная акция является продолжением политики Кремля по созданию фейков, чтобы оправдать российских военных преступников и переложить вину за их преступления на пострадавших украинцев. Не так давно роспропаганда врала миру о "визитках Яроша" и "распятых мальчиках", а сегодня будет врать об "уничтоженных украинцами" Буче и Мариуполе.

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По разным оценкам в Мариуполе погибло порядка 30 тысяч мирных жителей, прямо сейчас там умирают люди, запертые в ловушке — бункерах "Азовстали". Два месяца город в осаде, там нет электричества, воды и еды, газа, отопления. Папа Римский Франциск назвал Мариуполь "городом-мучеником". "Перед варварством убийства детей, невинного и безоружного гражданского населения не существует никаких стратегических причин, которыми это можно обосновать. Единственное, что нужно, — это прекратить неприемлемую вооружённую агрессию, прежде чем она превратит города в кладбища", – заявил понтифик. Вселенский патриарх Варфоломей на Пасхальной службе призвал разблокировать гуманитарные коридоры в Мариуполь и прекратить войну: "Сегодня ночью наши мысли с мученической Украиной и во всех уголках земли, где царит насилие и нарушение человеческого достоинства... Давайте попросим Воскресшего Освободителя, что Пасха станет стимулом для открытия гуманитарных коридоров, безопасных проездов в действительно безопасные районы для тысяч людей, окружённых в Мариуполе, гражданских, раненых, пожилых людей, женщин и большого количества детей. То же касается и всех других регионов Украины, где разворачивается непередаваемая человеческая трагедия".

26 февраля Москву с рабочим визитом посетил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В коммюнике ООН по итогам встречи с президентом России было сказано о "принципиальном согласии" Владимира Путина на участие организации в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь". Однако на следующий день, 27 апреля, в Кремле опровергли, что президент России согласился на участие ООН в эвакуации мариупольцев с "Азовстали". "Эта тема [эвакуации гражданских с „Азовстали“] была господином Гутеррешем озвучена, и она будет дальше прорабатываться. Каких-либо конкретных договорённостей в этой области не было", – в частности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Судя по данным украинской разведки, "прорабатывается" она не в том контексте, как спасти жизни мариупольцев, а как сокрыть следы массовых военных преступлений, которые совершила российская армия в Мариуполе.

В то время как в холодных подвалах, в полной антисанитарии, без врачей и лекарств, воды и еды, умирают украинцы, западные "журналисты" будут создавать картинку для СМИ, которая должна будет убедить цивилизованный мир, что стёртый с лица земли Мариуполь, "город-мученик", и десятки тысяч погибших мирных жителей, которых оккупанты хоронят в братских могилах и сжигают в мобильных крематориях — просто страшный сон. Россия не одержала победу в Мариуполе, городе-герое, в котором только по официальным данным погибло более 2,5 тыс. российских солдат. Она стёрла его с лица земли ковровыми бомбардировками, но защитники города сражались до последней капли крови. Запланированный "пресс-тур" — важный шаг на пути к проведению так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины. Россия пытается оправдать свою захватническую политику. На протяжении двух месяцев российская армия совершала беспрецедентный геноцид украинского населения Мариуполя по национальному признаку. Россияне пытаются скрыть следы своих масштабных военных преступлений, используя мобильные крематории, пряча тела убитых ими украинцев в многочисленных братских могилах вдали от города. Россия пытается сделать все, чтобы резонанс Бучи не повторился. Завтрашняя "пресс-конференция" — пролог дальнейших действий Кремля, который он, не задумываясь, применит на всех временно оккупированных территориях Украины.

Весь мир должен знать — это будет спектакль и фарс. России нечего сказать в своё оправдание. Кровь десятков тысяч убитых мирных жителей Мариуполя навсегда останется на совести Кремля, Путина и его солдат лично. И каждый, кто принимает сторону военных преступников, будет сопричастен к величайшей гуманитарной катастрофе 21 века, жертвой которого стал невинный украинский город. От Кремля открестились даже российские организаторы Бессмертного полка после того, как в Москве заявили о планах провести шествие на руинах Мариуполя. В частности, организаторы заявили, что "Бессмертный полк — негосударственная и неполитическая гражданская инициатива. Ему чужда любая идеология, потому что ни одна идеология не больше идеи мира, ради которого десятки миллионов людей разных стран отдали свои жизни во время Второй Мировой войны". По их словам, "всё, что противоречит принципам, закреплённым в Уставе Полка, не является в нашем понимании той гражданской инициативой, к созданию которой мы имеем прямое отношение". Организаторы отметили, что видят "множество меняющих первоначальный смысл Бессмертного полка явлений и событий" и не считают "более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице".

В контексте Второй мировой войны отметим видеообращение командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергея Волынского (Волина), который обратился к мировым лидерам и дипломатам с просьбой применить к гражданским лицам и защитникам Мариуполя процедуру "экстракшн" по примеру операции в Дюнкерке. Он напомнил, как "после прорыва линии Мажино 10 мая 1940 года и капитуляции Нидерландов 14 мая немецкое командование развило свой успех. Части Британских экспедиционных сил под командованием лорда Джона Горта, французские части и соединения, входившие в 16-й корпус, и остатки бельгийских войск оказались блокированными в районе города Дюнкерк. Войскам союзников, скопившимся на побережье, угрожала катастрофа, но Гитлер приказал остановить наступающие танки. Гитлер приказал „не приближаться к Дюнкерку ближе чем на 10 км“ и не использовать против блокированной группировки танки". В ходе спасательной операции были эвакуированы 338 226 французских и британских солдат.

Отказ России будет означать, что Путин — хуже Гитлера. Оккупационная политика Кремля — кровавая вакханалия, немыслимая по меркам 21 века. В самом центре Европы Россия осуществляет планомерный геноцид украинцев по национальному признаку, поэтому постановочные "пресс-туры" никого не должны вводить в заблуждение.