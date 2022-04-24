"Забуті світом!" Захисники Маріуполя показали, як живуть заблоковані мирні жителі у підвалах "Азовсталі"

Бойцы полка "Азов" в Мариуполе показали, как живут мирные жители. Люди в укрытии в шоке от того, что РФ "спасает" их фактически от нормальной жизни, и не выходили на улицу уже полтора месяца.

Соответствующее видео опубликовано в Youtube AZOV media. Обитатели укрытия рассказали, что лишились всего: дома, работы, больниц, дорог. Город полностью уничтожен (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Люди не знают, сколько еще протянут в таких условиях – без еды, воды, свежего воздуха и под постоянными бомбардировками и называют себя "забытыми миром". Среди них много детей, которые постоянно просят помощи – они не могут погулять на улице, не могут нормально есть, у малышей нет памперсов и других необходимых вещей.

Видео дня

Мирные жители заблокированного Мариуполя взывают к помощи, не понимая, как весь мир может просто смотреть, как их убивают, ничего при этом не делая.

"Я от лица всех всех мариупольцев обращаюсь ко всему миру! Помогите нам, пожалуйста! Мы хотим жить, мы хотим жить в своем городе, в своей стране! Нам надоели эти бомбардировки, постоянные авиудары! Я не понимаю, от кого нас здесь спасают! Помогите нам! Остановите агрессию Российской Федерации!" – призвала жительница города.

Как сообщал OBOZREVATEL, дети в Мариуполе пережили невероятные ужасы, теряя свои дома и родителей, прячась в подвалах и голодая. В сети появилось видео, на котором Полина, в доме которой скрывались оставшиеся без жилья мариупольцы, рассказала об увиденном.