За 50 дней борьбы против России Украина уже стала героем для всего свободного мира, – Зеленский

Украина выстояла уже 50 дней вторжения российских фашистов, хотя сами оккупанты отводили нашему государству 5 – именно за это время они надеялись захватить нашу страну. Это в очередной раз показывает, как агрессор "дружит" с реальностью.

Но Украина не только выстояла эти 50 дней страшной войны, но сумела погнать врага назад. А украинцы стали героями всего свободного мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 14 апреля в своем ежедневном обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"За 50 дней этой войны Украина стала героем для всего свободного мира. Для тех, кто имеет достаточную смелость, чтобы называть вещи своими именами. Для тех, кто не отравлен пропагандой. Вы все стали героями. Все украинцы, все украинки, которые выстояли, которые не сдаются. И которые победят. Вернут Украине мир. Я уверен в этом", – подчеркнул президент.

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Зеленский отметил, что Россия начала страшную, безгранично циничную войну и повторяет на нашей земле то, что Европа видела разве что во время Второй мировой войны. Оккупанты разрушают украинские города и села так, чтобы от них остались только камни, а людей – чтобы не осталось вообще. И главная их цель – Донбасс.

"За 50 дней полномасштабного вторжения Российской Федерации они показали, что именно Донбасс для России – это главная мишень. Именно Донбасс Россия хочет уничтожить прежде всего. Именно Луганскую и Донецкую области российские войска разрушают так, будто хотят, чтобы от них остались только камни. И чтобы там не осталось людей вообще", – сказал президент.

Президент отметил, что в начале вторжения никто не верил в то, что Украина выстоит, в частности, и сильные мира сего. Зеленскому предлагали покинуть страну, фактически сдаться тирании.

"Но и они не знали нас. И они не знали, насколько украинцы смелые, насколько мы ценим свободу. Нашу возможность жить так, как этого хотим именно мы. А не те, которые управляют так, что их армия впервые в жизни видит унитазы разве что на оккупированной территории и ворует даже обычную бытовую технику".

Зеленский подчеркнул, что Россия ответит за все, что сделала в Украине.

"Они будут отвечать за Бучу, за Краматорск, за Волноваху, за Ахтырку. За Гостомель и Бородянку. За Изюм, за Мариуполь и все другие города и общины Украины, которые российская армия отбросила на 80 лет назад. В то страшное время, о котором все и всегда в мире говорили: "Никогда снова".

Эти 50 дней войны показали, кто является настоящим другом Украины, подчеркнул президент.

"Эти 50 дней показали мне по-другому многих мировых лидеров. Разные государства. Я увидел большую щедрость у тех, кто и сам небогат. Я увидел чрезвычайную решительность у тех, кого глобальные лидеры обычно не воспринимали всерьез. Я увидел, что демократический мир действительно имеет тех, чьей воли достаточно для защиты свободы от нападения тирании".

"Я благодарен каждому из тех, кто поддержал наше государство. Кто сразу спросил, чем помочь. Кто стал с нами спиной к спине и помог получить то, что необходимо для обороны нашего государства".

Президент Владимир Зеленский подписал указы о награждении украинских защитников. Награду получил 221 военнослужащий Вооруженных сил Украины, из них 34 – посмертно. И двое служащих Госспецсвязи.

Звание Героя Украины присвоено майору Кукурби Александру Васильевичу, начальнику разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных Сил Украины. Благодаря его смелым действиям уничтожены десятки единиц вражеской техники и сотни оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что жизнь должна победить войну, в которой уже 50-е сутки пребывает наша страна. Свое мнение он проиллюстрировал снимками, подтверждающими, что украинский народ непобедим.