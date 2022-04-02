ВСУ впервые успешно применили британский Starstreak, сбив российский вертолет на Луганщине – The Times

Украинские военные успешно применили британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak. С его помощью был сбит российский вертолет Ми-28 в Луганской области.

Первое использование британского ПЗРК защитниками Украины в бою стало успешным. Об этом пишет The Times.

По данным издания, Starstreak прибыли в Украину почти неделю назад. Накануне, 1 апреля, британский ПЗРК был впервые применен в бою – и сразу успешно. В Минобороны Британии проанализировали появившееся в сети видео, на котором виден момент попадания высокоскоростного снаряда - и подтвердили, что украинские воины подбили российский вертолет именно с помощью британской системы.

Видео дня

На видеокадрах видно, как снаряд "отламывает" хвост русскому вертолету.

"На кадрах атаки видно, как вольфрамовые копья отламывают хвост в Ми-28Н после того как украинцы с использованием британской техники открыли огонь", - пишет The Times.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские защитники сбили вертолет России Ми-8 на восточном фронте.

Всего, по подсчетам украинского Минобороны, с 24 февраля только техники Россия уже потеряла более $10 млрд. Оборонное ведомство показало самые дорогие образцы стоимостью от нескольких десятков до более чем 100 миллионов долларов за единицу, уничтоженные защитниками Украины.

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