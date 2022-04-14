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ВСУ уничтожили очередную "птичку" оккупантов. Фото

Екатерина Белоброва
Война в Украине 2022
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ВСУ уничтожили очередную 'птичку' оккупантов. Фото

Вражеская армия россиян продолжает получать жесткий отпор украинских защитников. Вооруженные Силы Украины сбили очередной вражеский летальный аппарат, который проводил видеосъемку позиций наших бойцов, а также расположение боевой техники.

Об этом сообщили на Facebook 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Разведывательный летательный аппарат превратился в гору металлического мусора.

"Одна из самых ненавистных русских птиц уничтожена нашими военными. Оккупанты – чем больше вы будете завозить свой хлам, тем больше трофеев будет в наших коллекциях", – указано в сообщении, где украинцев призвали доверять своей армии и всячески ее поддерживать.

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Напомним, что в сети вызвало настоящее ликование пользователей уничтожение вражеского вертолета. Пользователи иронически назвали результат блестящей работы ВСУ тем, что "птичка просто долеталась".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ отчитались о результатах интенсивных боев по направлению к Луганской и Донецкой областей. Оккупанты несут колоссальные потери, включая как боевую технику, так и личный состав.

Война в Украине 2022stopwarВооруженные силы Украины