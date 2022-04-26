ВСУ с помощью NLAW уничтожили российский танк Т-72: башню отбросило на несколько метров. Видео

Украинские воины подбили российский танк Т-72 из противотанкового ракетного комплекса NLAW. Экипаж оккупантов погиб на месте.

Через несколько секунд в пораженном танке сдетонировал боекомплект – и бронетехнику просто разорвало. Яркое видео показали в 128 отдельной горно-штурмовой бригаде (чтобы увидеть видео, доскролльте новость до конца).

"Наглядной демонстрацией эффективности заграничной помощи бойцам ВСУ" назвали в бригаде уничтожение бойцами 128 ОГШБр из противотанкового ракетного комплекса NLAW вражеского танка Т-72.

Видео дня

"Танк поражен из противотанкового ракетного комплекса NLAW производства Великобритании и Швеции. Ракета кумулятивного действия пробила броню Т-72 сверху и уничтожила цель, экипаж погиб мгновенно", - констатировали воины.

На видео, снятом с помощью дрона, видно, что подбитый украинцами танк горит изнутри. Через ствол пушки валит густой дым. На каком-то этапе в бронетехнике сдетонировал боекомплект. От мощного взрыва танк практически разорвало. Башню отбросило на несколько метров.

"Феерическое ночное видео взрыва российского танка, пылающего в лесопосадке, эффектнее любой компьютерной графики голливудских блокбастеров. Оно показывает реальную поражающую силу противотанковой ракеты NLAW, которая вместе с американскими Javelin и украинской "Стугной" стала настоящим кошмаром для экипажей и десантов российской бронированной техники", - отметили украинские защитники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что львовские десантники уничтожили подразделение оккупантов вместе с техникой. Они показали, что осталось от вражеской "брони" и путинских солдат на видео.

Всего на утро 26 апреля Россия в войне против Украины потеряла 22,1 тыс. человек, уничтожено 918 танков и 184 самолета.