ВСУ освободили ряд населенных пунктов возле Изюма – Минобороны

Украинские военные в результате ожесточенных боев освободили несколько населенных пунктов в окрестностях Изюма Харьковской области. Регион остается местом скопления российских оккупантов.

Об этом 18 апреля во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. "Да, я могу подтвердить. Ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными был освобожден", – констатировал он.

Спикер заявил, что Изюм является важной целью российских войск. Поэтому сюда стягивают дополнительную технику и личный состав.

"Именно оттуда в том числе они будут пытаться развить наступление на восток", – уверяет Мотузяник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в заблокированном оккупантами Изюме остается сложная гуманитарная ситуация. Еды не хватает, людям приходится голодать.