Изюм на грани выживания, люди голодают: Денисова рассказала о ситуации в заблокированном городе

Уполномоченная по правам человека при президенте Украины Людмила Денисова сообщила, что в осажденном Изюме Харьковской области на сегодня остаются более 15 тысяч жителей. Все они находятся в катастрофически тяжелом положении: в городе нет ни воды, ни электричества, ни медикаментов, врачи не способны оказать помощь даже тяжело больным.

Об этом она написала у себя в Facebook. Российские войска используют изюмскую территорию как логистический центр для переброски солдат с целью дальнейшей оккупации Донбасса.

Денисова подчеркнула, что продукты питания в Изюме также крайне ограничены, заложники блокады фактически голодают, но гуманитарную помощь к ним доставить невозможно – оккупанты РФ не пропускают конвои. Также нет возможности эвакуировать людей.

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"Обращение рашистской армии с мирным населением квалифицируется как военное преступление и преступление против человечности и подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда и является грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", – подчеркнула омбудсмен.

Она обратилась к Международной организации Красного Креста и Комиссии Организации Объединенных наций с просьбой оказать влияние и привлечь все ресурсы для оказания срочной помощи и эвакуации жителей Изюма. Россия должна понести наказание за совершение военных преступлений!

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, спутниковые снимки разрушенного во время боев и оккупации Изюма были опубликованы компанией Maxar Technologies. Город под Харьковом на грани исчезновения с лица земли.