Нацгвардейцы в ожесточенных боях захватили вражеские трофеи: теперь техника служит Украине. Фото

Бойцы Национальной гвардии в ожесточенных боях в Киевской области получили новые трофеи для Вооруженных сил Украины. Среди них, в частности, машина-тягач легкого бронирования, автомобили "Урал" и "КамАЗ", а также бронированный автомобиль "Торнадо".

Об этом сообщили в Facebook Северного оперативно-территориальногое объединение Национальной гвардии Украины. Отмечается, что специалисты его технической части не только отремонтировали и реставрировали полученный транспорт, но и оборудовали необходимым вооружением. Теперь трофеи защищают восточные границы нашего государства.

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"Спасибо, ребята, за вашу смелость, мужество, за ваш профессионализм, за то, что творите невероятные вещи и даете взбучку нелепым оркам", – подчеркнули в Нацгвардии.

Между тем, несуразные российские оккупанты в Украине ограбили Мариупольский краеведческий музей, забрав из него сотни ценных экспонатов. Более того, захватчики пытаются выдать награбленное за добытые в бою трофеи.

В частности, в сети разошлось фото медали со свастикой и портретом Гитлера времен Второй мировой войны. В подписях заявлялось, что эта вещь россияне якобы забрали у украинских военных, пытаясь обвинить их в "фашизме".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские танкисты и разведчики в бою захватили российский танк Т-80БВ. Руководил операцией командир, получивший в начале апреля звание Героя Украины.