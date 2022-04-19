ВСУ могут ударить по Крымскому мосту: генерал назвал условие

Вооруженные силы Украины могут нанести ракетный удар по Крымскому мосту, а также по арсеналу страны-агрессора России в Приднестровье. Для этого должно быть принято военно-политическое решение, а также выбран подходящий момент.

Желательно с мостом уничтожить еще и колонну техники врага. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Отвечая на вопрос, могут ли ВСУ уничтожить Крымский мост так же, как уничтожили крейсер "Москва", он заметил: "Весь мост, может быть, и нет, но нанести удар, когда по мосту идут войска, можем. По крайней мере, теоретически. Тут надо просто выбирать момент".

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Генерал подчеркнул, что удар по Крымскому мосту – это не просто военный, но военно-политический вопрос. "Конечно, есть вопрос престижа, но удар по мосту – это очередное усугубление. Это вопрос не просто военный, а военно-политический", – сказал Романенко.

Он добавил, что наносить удар по мосту следует тогда, когда по нему будет идти колонна военной техники оккупанта.

"Еще не время бить по мосту, еще не время бить по арсеналу РФ в Приднестровье. Пока что россияне видят страшные сны об этом. Но их время впереди", – пообещал генерал.

Как писал OBOZREVATEL, 14 апреля российский ракетный крейсер "Москва" затонул в результате удара, нанесенного ВСУ. Ранее, в конце марта, был уничтожен еще один корабль оккупантов – "Саратов".