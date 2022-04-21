'Вспыхнул, как факел': воины 30-й ОМБр показали уничтожение еще одного танка оккупантов. Видео

Воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского продолжают уничтожать технику русских оккупантов в их "тайниках". От прямого попадания во вражеский танк, тот вспыхнул, как факел.

Так работу защитников Украины прокомментировали в сети. Соответствующие кадры опубликовал Генштаб ВСУ на Facebook-странице (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На них заметно несколько единиц российской техники, спрятавшейся в сосновом лесу. Наши воины произвели один меткий выстрел и сожгли вражеский танк. Хотя, не исключено, что вместе с ним сгорели и оккупанты, которых тоже видно среди деревьев.

Видео дня

"Рубрика #єТанчик. На этот раз танк российских оккупантов уничтожен воинами 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского. Очень хорошо горит. Вместе победим!" – говорится в сообщении Генштаба.

В сети же отмечают, что российский танк вспыхнул, как факел.

"Так и должно быть Спасибо вам, дорогие наши Защитники", "Какие же все-таки хорошие названия у наших подразделений", "Мне только жаль… белок!", "Один выстрел – трое вышли! Какой замечательный удар", – комментируют видео от Генштаба подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, на южном направлении 20 апреля защитники Украины ликвидировали 34 оккупантов. Также наши воины уничтожили семь единиц техники российской армии – танк, гаубицу "Мста-С" и РСЗО.