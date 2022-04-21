На юге украинские защитники уничтожили более трех десятков оккупантов и колонну техники

Российские войска в течение 20 апреля пытались атаковать позиции защитников Украины на южном направлении. В результате было ликвидировано еще 34 оккупанта.

Об этом сказано в сводке оперативного командования "Юг", опубликованной в Facebook. ВСУ удалось уничтожить семь единиц техники путинских террористов, в частности, один танк, самоходную гаубицу "Мста-С" и реактивную систему залпового огня.

Также враги пытались вести воздушную разведку с помощью беспилотника "Орлан-10". Но неудачно – наши бойцы уничтожили "птичку" метким выстрелом со стрелкового оружия.

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Что касается вражеских кораблей в Черном море, то их количество и расположение в течение суток не изменилось. "Силы охраны и обороны юга по всем направлениям готовы к реагированию на проявления враждебной активности", – отмечается в сводке.

В свою очередь на восточном направлении ВСУ ликвидировали еще 36 оккупантов, уничтожили пять боевых машин пехоты и другую технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины ликвидировали почти 21 тысячу российских оккупантов. Также враги продолжают терять боевую технику в крупных объемах.