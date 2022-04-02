'Все решится на востоке': Арестович дал прогноз, смогут ли оккупанты выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович дал прогноз о реалистичности планов высшего руководства Российской Федерации по полному захвату Донецкой и Луганской областей. По его мнению, сил у РФ для этого не хватает в принципе.

Еще более нереалистичными выглядят якобы данные президенту РФ Владимиру Путину руководителем Генштаба России Валерием Герасимовым обещания захватить Донбасс "за 3-4 дня". Об этом Арестович сказал в эфире 24 канала.

По словам Арестовича, на востоке Украины сейчас "завязывается основная драма второй половины этой войны".

"Речь идет о попытках россиян обеспечить оперативное оцепление наших войск между Изюмом и Марьинкой, взять их в плен и "добить" Мариуполь", - уточнил советник главы ОПУ.

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Арестович убежден, что потерпев крах на Киевском и Одесском направлениях, россияне сейчас очень боятся, чтобы украинские подразделения из этих областей украинское командование не перебросило для усиления Сил обороны на востоке.

"Они (оккупанты. - Ред.) выходят из Киевщины, они никогда не возьмут Одессу и понимают, что мы можем взять свободные подразделения, которые охраняли Киевщину и Одесщину – и перебросить их на восток. Чтобы этого не было, они придумывают новейшие способы оставить наши войска на месте. В частности, угрозу со стороны Приднестровья", - прокомментировал Арестович информацию о якобы подготовке нападения на Украину со стороны непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики".

"Войска ПМР", убежден советник главы ОПУ, вообще не представляют для украинского войска никакой угрозы - как из-за малочисленности, так и из-за низкой боеспособности.

Также Арестович прокомментировал слухи о том, что глава российского Генштаба Герасимов якобы пообещал Путину, что оккупационные войска захватят всю территорию Донецкой и Луганской областей за 3-4 дня.

"Герасимов совершил досадную ошибку, пообещав Путину выйти на админграницы за 3-4 дня. Пожалуй, он закончит свою карьеру плохо. Если они даже соберут все, что у них осталось – это нереально сделать за несколько дней. Я вообще сомневаюсь, что они смогут это сделать. А за 3-4 дня - это ни о чем. И мы можем сказать, что если это правда - до сих пор российское военное руководство неадекватно оценивает обстановку. И просто сейчас получает еще один досадный поучительный урок", - отметил Арестович. .

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты хотят выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, идет перемещение войск. Об этом заявили в оперативной сводке по ситуации на фронте в Генеральном Штабе Украины.

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