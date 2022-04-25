Возле Мариуполя нашли уже третью братскую могилу: преступление оккупантов зафиксировал спутник. Фото

Российские оккупанты, заблокировавшие Мариуполь и обрекшие тем самым мирных жителей на мучительную смерть, продолжают хоронить их в братских могилах ошеломляющих размеров. Спутниковые снимки зафиксировали еще одну траншею с трупами в пяти километрах от блокадного города, длинной в 200 метров.

Об этом передает издание "Радио Свобода", ссылаясь на кадры, полученные от проекта "Схемы". Как рассказал журналистам глава Мариупольского горсовета Вадим Бойченко, захватчики задействуют в рытье могил само гражданское население, расплачиваясь с ним едой.

"Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты – и у меня нет других слов – привлекают для захоронения местное население за еду. Они нам и сообщили, что отработав "трудочас", можно получить еду, воду… Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены идти на эти условия, чтобы выжить", – обреченно рассказал мэр.

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Новые тела оккупанты вывозят за пределы города в село Старый Крым, которое было взято ими под контроль с 24 марта. Первые траншеи, где российские маньяки и палачи закапывали мертвых украинцев, достигали в длину до 60 метров, теперь эти размеры кошмарно увеличиваются.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще одно место массового захоронения с убиенными мучениками Мариуполя обнаружено в селе Виноградное. Его размеры достигают 45 на 25 м.