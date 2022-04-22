На окраине Мариуполя обнаружили еще одну братскую могилу: там может быть похоронена тысяча человек. Спутниковые фото

Вблизи заблокированного российскими оккупантами Мариуполя, в поселке Виноградное, обнаружили еще одну братскую могилу. Спутниковые снимки показали, что размер массового захоронения составляет 45 на 25 метров.

Кадры были сделаны 20 апреля компанией Planet, их опубликовало издание "Схемы". Сам населенный пункт, который находится в оккупации, расположен в 5-6 километрах от Мариуполя, а братскую могилу в нем вырыли рядом с кладбищем.

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"Согласно спутниковым снимкам, выкопанные траншеи на территории кладбища оккупированного села появились в конце марта. На снимках 17 марта этих раскопок еще нет. На фото Maxar за 29 марта уже заметны траншеи размером ориентировочно 38 на 4 метра", – написало издание.

Журналисты отметили, что представители власти Мариуполя рассказали, что о еще одной братской могиле сообщали местные жители. Там похоронены погибшие в результате обстрелов российскими военнослужащими.

Мэр города Вадим Бойченко отметил, что в этом месте может быть похоронено более тысячи мариупольцев, передает пресс-служба Мариупольского горсовета в Telegram. По его словам, счет убитых идет на десятки тысяч.

"Это самый большой геноцид в Европе со времен Холокоста. Еще не менее 15 тысяч пожилых мариупольцев и с хроническими заболеваниями могут умереть", – сказал Бойченко. Он добавил, что в городе катастрофическая нехватка питьевой воды, продовольствия и лекарств.

Накануне стало известно об огромной братской могиле в селе Мангуш под Мариуполем. Протяженность массового захоронения, запечатленная на спутниковых снимках Maxar Technologies, превышает 300 метров в длину. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, именно там российские оккупанты хоронили погибших мариупольцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бородянке Киевской области, ставшей местом настоящего геноцида, обнаружены еще две братские могилы. Среди убитых оказалась и несовершеннолетняя украинка.