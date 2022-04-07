Воронки в человеческий рост и ни одного уцелевшего дома: появились фото из освобожденной ВСУ Новоселовки под Черниговом

Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов село Новоселовка под Черниговом. Местные жители уже начали возвращаться в населенный пункт и разбирать завалы – все, что осталось после прихода "русского мира".

Село, расположенное в 9 километрах от областного центра, стояло на пути вражеского войска, поэтому захватчики просто полностью разбили его. Об этом сообщает "Суспільне Чернігів" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Из-за постоянных обстрелов в Новоселовке, где до вторжения РФ проживало около 750 человек, не уцелел ни один дом. Некоторые постройки повреждены, а от других почти ничего не осталось, многие из них сгорели.

Посреди дороги в селе лежит неразорвавшаяся бомба. А от сработавших осталось около 10 воронок. Каждая из них глубиной в человеческий рост или даже больше.

Всюду разбросаны обломки кирпичей, металла и личные вещи местных. Автомобили во дворах сгорели из-за обстрелов.

Люди, которые возвращаются в Новоселовку, встречаются с соседями, которых не видели неделями, и начинают наводить порядок. Некоторым даже удается найти своих уцелевших животных.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные освободили село Новый Быков в Черниговской области, расположенное на линии наступления войск РФ. Только после этого стало известно об аде, который пережили за время оккупации его жители: кадыровцы запугивали людей танками во дворах и отбирали еду.