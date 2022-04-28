Оккупанты наращивают темпы наступления, наибольшая активность на Слобожанском и Донецком направлениях – Генштаб

На 64-е сутки войны против Украины вражеские войска РФ наращивают темпы проведения наступательной операции. Почти на всех линиях фронта российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие, но наибольшая их активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Вместе с тем украинские воины накануне отбили шесть атак противника и уничтожили восемь его воздушных целей. О ситуации на фронте сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В настоящее время на Волынском и Полесском направлениях существенные изменения в деятельности подразделений противника не отмечено.

Путем содержания соответствующего комплекта войск, оккупанты пытаются обеспечить содержание резервов ВСУ на Северском направлении и не допустить их перемещения в Восточную операционную зону.

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На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить удары и огневое поражение артиллерией по Харькову.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на Изюмском направлении. Силами имеющихся подразделений враг пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Великая Камышеваха.

С целью усиления наступающей группировки в город Изюм оккупанты дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.

На Донецком направлении российские захватчики продолжают ведение активных действий на линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на окружении группировки войск Сил обороны.

Для выполнения указанной цели на Лиманском направлении враг улучшил тактическое положение, пытаясь развить наступление на Лиман. Также проводит подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление на населенный пункт Орехово.

На Авдеевском направлении противник оказывает интенсивное огневое влияние с целью захвата Марьинки и Очеретиного.

На Кураховском направлении при поддержке артиллерии оккупанты ведут наступление на Старомайорское – Великая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.

На Таврическом направлении подразделения противника продолжают проведение демонстрационных действий и маневров, пытаясь ввести в заблуждение и недопустить переброску наших войск на другие направления.

Оккупанты продолжают использование аэродрома Мелитополь для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8.

На Южнобужском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

За предыдущие сутки подразделения украинских зенитных ракетных войск Воздушных сил и Сухопутных войск ликвидировали восемь воздушных целей. Речь идет о минусе одного самолета, крылатой ракете и шести БПЛА оперативно-тактического уровня.

Враг в результате штурмовых действий закрепился в районе населенного пункта Таврическое, пытается производить огненное поражение по позициям украинских войск в районах Александровки и Новой Зари. Возле Станислава и Молодецкого противник наращивает подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

В целях корректировки и оценки результатов огневого поражения оккупанты провели воздушную разведку в районе Залива.

За предыдущие сутки подразделения украинских зенитных ракетных войск Воздушных сил и Сухопутных войск ликвидировали восемь воздушных целей. Речь идет о минусе одном самолете, крылатой ракете и шести БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также российские захватчики продолжают нести потери на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки защитники Украины отразили шесть атак врага. Воины уничтожили пять российских танков, одну артиллерийскую систему, 22 единицы бронированной техники, автомобиль и зенитную установку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ожесточенные бои за контроль над регионом продолжаются по всей линии столкновения в Запорожье. Вражеские войска пытаются продвинуться восточнее Гуляйполя и завладеть Большой Новоселкой, но под натиском Сил обороны Украины вынуждены отступать с существенными потерями.