Экс-командующий силами НАТО в Европе заявил, что атака на Днепр может стать новой целью Кремля
На этом этапе войны против Украины главной целью Кремля может быть город Днепр. Оккупанты хотят захватить его, чтобы далее окружить украинские войска, сдерживающие противника на Донбассе.
О таких планах Владимира Путина высказался бывший командующий силами НАТО в Европе, генерал в отставке Уэсли Кларк в эфире CNN. Американский военный подчеркнул: чтобы разрушить эти намерения агрессора, необходимо предоставить Украине тяжелое вооружение, а не только Stinger и Javelin.
"Что произойдет, так это... Русские к северу и к югу от Днепра. Днепр будет следующей ключевой целью. Если они смогут дойти до Днепра, они отрежут украинские силы на Донбассе... Это существенная часть украинской армии", – пояснил отставной генерал.
Stinger и Javelin, как отметил Кларк, хороши для защиты городов, но ВСУ нужна более мощная техника, танки, мобильная артиллерия, авиация, топливо и много боеприпасов.
Военный при этом заявил, что у Штатов подходящей для нашей страны тяжелой техники нет, ее должны подыскать союзники Америки по НАТО в Восточной Европе.
"Украинцы действительно могут сражаться. Они хотят выиграть эту битву", – сказал Кларк, добавив, что Вооруженные силы Украины умеют пользоваться тяжелой военной техникой и ничем не уступают американским военным.
"У их солдат такое же хорошее образование, как и у нас. Они так же хороши технически, как и мы. Мы даем им наше современное оружие, и они могут пользоваться им за 24 часа. Поэтому нам нужно лучше прислушиваться к украинцам, чтобы узнать, что им нужно, и предоставить им оборудование, которое, по их словам, необходимо", – подчеркнул генерал в отставке.
Интересно, что когда у Кларка спросили о глобальных целях Путина, он заговорил о возможности расширения военных действий.
"Он хочет Украину. Он хочет страны Балтии. Он хочет контроля над Восточной Европой. Он хочет разрушить НАТО, и он хочет, чтобы Соединенные Штаты ушли", – сказал экс-командующий силами Альянса в Европе.
Как писал OBOZREVATEL:
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