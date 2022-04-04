Резников объяснил, почему оккупанты отступают на Черниговщине и Сумщине: планы Кремля сломаны

Российские военные покинули ранее занятые территории Черниговской и Сумской областей, чтобы перегруппировать силы и изменить направления ударов. Это свидетельствует о том, что благодаря героизму защитников Украины планы Кремля были сломаны.

Об этом 4 апреля на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что оккупанты также сбежали из Киевщины, потерпев поражение.

"Первое сражение за столицу украинские защитники и защитницы выиграли", – написал глава Минобороны. Однако он подчеркнул: эта волна вторжения может не быть последней.

"Сейчас продолжаются тяжелые бои в Харьковской, Луганской, Донецкой областях. Наши войска оттесняют оккупантов на Херсонщине. В непростой ситуации остается Чернигов. Героически сражаются защитники Мариуполя, уже ставшие легендами современности", – указал Резников.

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Он поблагодарил украинское военное командование, поскольку оно показало себя с лучшей стороны.

"Кажется, все уже осознали, что самое ценное в Украине – люди", – подчеркнул министр.

Он заявил, что в Европе нет военачальников, имеющих опыт военного управления подобного масштаба. "Ни одного! Во всем мире таких – единицы", – заявил Резников.

Предлагаем почитать полный пост главы Министерства обороны:

Как писал OBOZREVATEL, российско-израильский предприниматель Леонид Невзлин заявил, что войной РФ против Украины командует Владимир Путин, а помогает ему якобы не министр обороны РФ Сергей Шойгу, а генерал Сергей Суровикин. Последний лично участвовал в событиях на Донбассе в 2014 году, а также руководил русскими войсками в Сирии.

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