Во время оккупации уровень радиации на ЧАЭС был повышен, – глава МАГАТЭ

Уровень радиации в районе Чернобыльской атомной электростанции пришел в норму, хотя он повышался, когда там находились российские войска. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что многонедельная оккупация объекта привела к тому, что ситуация была "очень опасной".

Об этом пишет Mirror. Издание напомнило, что Чернобыльская атомная электростанция стала местом самой страшной в истории ядерной катастрофы в 1986 году и до сих пор используется для содержания ядерных отходов.

Гросси приехал на ЧАЭС во вторник, 26 апреля, в годовщину крушения на ЧАЭС.

"Уровень радиации, я бы сказал, в норме. Были моменты, когда уровень повышался из-за движения тяжелой техники, которую российские силы вводили сюда, и когда ее выводили. Мы следим за этим в ежедневном режиме", – сказал Гросси.

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26 апреля 36 лет назад в результате парового взрыва в окружающую среду было выброшено не менее пяти процентов радиоактивного ядра, что привело к множеству смертей по всей Европе, точная цифра которых так и останется неизвестной. Ведь за годы после крушения от рака и заболеваний, вызванных радиацией, погибли тысячи человек.

Ади Рош, добровольный исполнительный директор Chernobyl Children Ireland, сказала, что российская оккупация атомной станции, по сути, означала, что это было сделано "в целях выкупа".

"Кто может сказать, что безумие не вернется в это самое хрупкое место? Или, если блуждающий снаряд попал бы в тот саркофаг, который был построен, чтобы попытаться оградить мир от любых выбросов радиоактивности, вы могли бы увидеть массовую катастрофу", – сказала она в интервью The Times.

Электростанция попала в руки России 24 февраля после упорных боев. Оккупация станции привела к повышению уровня радиации из-за повреждения загрязненного грунта.

Уровень радиации в районе станции повышался, в частности, из-за того, что техника разворотила верхний слой почвы; кроме того, российские солдаты окапывались и подолгу сидели в местах радиационного загрязнения, в частности, в знаменитом "рыжем лесу" возле станции, и могли получить опасные дозы радиации.

На объекте произошло по меньшей мере одно серьезное отключение электроэнергии, что так же вызвало опасения по поводу утечки радиоактивных веществ.

31 марта 2022 года российские оккупанты официально вернули контроль над ЧАЭС ее сотрудникам, и покинули станцию.

До этого более 100 рабочих и 169 украинских охранников оказались запертыми в подземном ядерном бункере более месяца без свежего воздуха и естественного освещения.

Рабочие ограничивались одним основным приемом пищи, что состояло преимущественно из хлеба и каши, которую готовили также остававшиеся там повара.

Сообщалось, что российские солдаты доставляли пищу, но рабочие отказывались от нее, заявив, что это пропагандистский трюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в годовщину трагедии на ЧАЭС над Запорожской АЭС пролетели две российские ракеты. Ядерный терроризм со стороны России усиливается, угроза становится все большей, – подчеркнули в "Энергоатоме".