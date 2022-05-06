В Запорожье разоблачили российского летчика, который мог шпионить за ВСУ. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили в Запорожье российского летчика, который мог быть российским шпионом. Россиянин приехал в город незадолго до начала вторжения, однако его мать рассказывала знакомым, что якобы не видела его уже больше года.

Следователи обоснованно подозревают, что действующий военный летчик РФ прибыл в Украину, чтобы заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью и корректировать огонь российских оккупантов по украинским военным объектам. Об этом говорится в сообщении ДБР.

Разоблачить вероятного шпиона - российского летчика, с начала февраля находившегося в Запорожье - смогли работники территориального управления ГБР Мелитополя в сотрудничестве с управлением миграции полиции ГУНП в Запорожской области. Вышли на него правоохранители в ходе проведения спецоперации по выявлению потенциальных агентов РФ среди граждан страны-агрессора, приехавших в Украину незадолго до начала широкомасштабного вторжения России в наше государство.

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"По оперативной информации, российский военный летчик в последние годы регулярно посещал близких родственников в Запорожье. 08 февраля 2022 года он въехал в Украину и оставался до сих пор. После начала российской агрессии летчик начал скрываться, а его мать рассказывала всем, что больше года не видела сына", - отмечают в ГБР.

Сам задержанный россиянин заявляет, что является пенсионером гражданской авиации. Однако во время обысков сотрудники ГБР обнаружили бесспорные доказательства, что он является пилотом российской армии и продолжает службу.

По данным следствия, россиянин приехал в Украину, чтобы заниматься шпионажем и диверсиями в пользу врага.

"Собранные данные могут свидетельствовать о том, что россиянин заехал в Украину как так называемая "консерва", чтобы заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью и корректировать огонь военных РФ по объектам стратегического значения Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, слиянию данных по их перемещению, расположению блок постов, дислокации батальонов Вооруженных сил Украины и территориальной обороны", - сообщили в ГБР.

Также там отметили, что вероятного шпиона передадут Службе безопасности Украины. Но пообещали и дальше находить и нейтрализовать деятельность коллаборантов и вражеских диверсантов.

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