В ВСУ показали, как 'греют' оккупантов 'Градами' на южном направлении. Видео

В ВСУ показали, как украинские защитники "греют" российских оккупантов реактивными системами залпового огня "Град". Военные признаются, что с каждой успешной "отработкой" по врагу чувствуют, что сделали еще больше для защиты своего государства.

На канале Сухопутных войск появился сюжет с южного направления, в котором бойцы ВСУ делятся результатами своей работы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У нас для них каждый день какие-то подарки. То ребята, которые нам помогают, просят что-то написать. Здесь бывает утром иногда холодно, мы их немного "подогреваем", как говорится, чтобы они не замерзли. Так мы их там поддерживаем", – рассказывает военный ВСУ Максим.

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По его словам, артиллерия имеет разные цели. Это штабы врага, техника и защита своих побратимов из других подразделений. "В обиду нашу пехоту никому не дадим. Мы – боги войны, а она – царица полей", – подмечает Максим.

Другой военный – Андрей – испытывает радость, когда удается уничтожить "супостата". "Главное – результат. Быстро выехать, быстро навестись, отработать и тихонько-быстренько уйти с огневой позиции", – делится он.

Каждый день бойцы ВСУ защищают Украину от российских оккупантов и уничтожают врага на земле, в воздухе и на воде.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро 11 мая 26,3 тыс. солдат Кремля, участвовавших в войне против народа Украины, уничтожены. Вместе с ними ликвидировано много техники противника, в том числе танки, бронированные машины, вертолеты и беспилотники.