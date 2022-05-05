В Украине заработала таможенная Е-декларация для гуманитарных грузов

В Украине стала более простой и удобной процедура таможенного оформления гуманитарных грузов из-за границы. Теперь для этого достаточно воспользоваться сервисом Е-декларация, начавшим работать в среду.

Об этом сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Иностранцы и граждане Украины, которые не пользуются электронными сервисами "электронная подпись", BankID и MobileID, могут заранее заполнить из любой страны мира Е-декларацию для гуманитарного груза. Она сразу попадет в базу данных Государственной таможенной службы Украины и будет дублирована декларанту на электронную почту.

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После получения декларации на почту следует распечатать ее и подписать. А при прохождении украинской границы передать распечатанную и подписанную декларацию представителю таможни.

Граждане Украины, пользующиеся электронными сервисами электронная подпись, BankID или MobileID, могут оформить таможенную Е-декларацию гуманитарного груза также через Единое окно Гостаможслужбы.

"Сервис таможенная Е-декларация для гуманитарных грузов ускорит ввоз груза на территорию Украины и поспособствует уменьшению очередей в таможенных пунктах. Спасибо коллегам из Офиса Президента Украины и Государственной таможенной службы Украины, которые приняли участие в разработке сервиса", — отметил заместитель руководителя ОП.

Недавно Тимошенко рассказал о механизме, который был отработан при распределении гуманитарной помощи по стране. От границы она направляется в десять областей, а за каждой из них закреплена область-сосед, нуждающаяся в гуманитарных грузах.