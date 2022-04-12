В Украине предложили запретить российскую музыку на радио и телевидении: зарегистрирован законопроект

В Украине могут запретить русскую музыку на радио и телевидении. Соответствующий законопроект №7273 зарегистрировали в Верховной Раде Украины в понедельник, 11 апреля.

Инициаторами документа стали 21 народный депутат. Об этом сообщается на сайте Парламента.

Запрет будет относиться к воспроизведению аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов государства-агрессора на радио и телевидении, в развлекательных заведениях, общественном транспорте)\, в учебных заведениях, учреждениях гостиничного и ресторанного бизнеса, учреждениях культуры и отдыха, кинотеатрах и общественном пространстве.

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Ограничение предлагается ввести в период до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны РФ.

В документе предлагается увеличить с 35% до 50% квотирование украинской музыки в эфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов.

Авторы законопроекта подчеркнули, что учитывая поведение недолюдков-оккупантов, выросших под влиянием русской культуры и устроивших зверские расстрелы мирных граждан и мародерства в наших городах, украинцы окончательно убедились, что российская музыка несет ядовитые программы поведения, отравленные ценности, и садистские.

Напомним, абсолютное большинство украинцев не поддерживают тезис, что "русские и украинцы – это один народ". Несмотря на то, что в Кремле, а также путинские пропагандисты постоянно подчеркивают это. Кроме того, после начала войны в полтора раза возросло количество граждан, которые считают, что восстановление дружеских отношений украинцев с россиянами вообще невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютное большинство (83%) опрошенных украинцев высказалось за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине. Такое мнение доминирует во всех макрорегионах, возрастных и языковых группах. До войны за предоставление государственного статуса русскому языку выступали почти четверть, а сегодня – всего 7% респондентов.