В Украине ликвидировали командира дивизиона оккупантов, который ранее воевал в Сирии. Фото

В Украине был ликвидирован подполковник ВС РФ Динар Хаметов – командир дивизиона 200-й мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота. Этот оккупант трижды был в командировках в Сирии, каждая из которых длилась полгода.

Против украинской армии Хаметов смог повоевать куда меньше. О его гибели сообщили в российской соцсети "ВКонтакте".

Военного преступника на родине посмертно наградили орденом "Мужества".

8 апреля Динара Хаметова похоронили под Казанью. Отмечается, что в Республике Татарстан он стал уже четвертым старшим офицером, ликвидированным Вооруженными силами Украины. В списке потерь теперь уже три подполковника и полковник.

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Отметим, что в России продолжают скрывать настоящее число своих погибших в Украине солдат. Только секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно обмолвился о значительных потерях войск, отметив, что это "большая трагедия".

Из-за этого заявления российские пропагандисты устроили истерику и призвали объявить Пескову бойкот, а сам он вскоре попытался оправдаться.

Однако правду не скроешь, ведь похоронки продолжают приходить, несмотря на то, что россияне бросают тела своих сослуживцев на поле боя и сжигают их в мобильных крематориях. Так, лишь в одном Татарстане уже подтверждена гибель в Украине 28 военных. А на самом деле эта цифра может быть куда больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидировали подполковника российской армии Георгия Петрунина. Он был военным комендантом города Самара, а также воевал в Чечне и в Сирии.