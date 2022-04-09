В Украине ликвидировали военного коменданта Самары, который ранее воевал в Чечне и Сирии. Фото

В Украине ликвидировали подполковника российской армии Георгия Петрунина. Он был военным комендантом города Самара, а также воевал в Чечне и в Сирии.

Об этом сообщило международное волонтерское сообщество InformNapalm. Информацию о смерти военного преступника в Украине также публиковали российские пропагандистские издания.

"Военный комендант Самары подполковник Георгий Петрунин вернулся как груз 200 из Украины", – сказано в сообщении.

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Российское издание "Комсомольская правда" сообщило, что оккупант погиб еще в конце марта, а похоронили его 5 апреля в Волгограде.

"Он помогал нашей киностудии "Самарафильм". Находясь на службе в Самаре, Георгий Викторович активно участвовал в патриотической работе, был членом ВИК "Союз "Бессмертные гусары", – пишут журналисты.

Издание уточнило, что Петрунин "прошел Чечню и Сирию, но погиб в Украине".

Отметим, что российская армия ежедневно теряет ресурсы, необходимые для ведения боевых действий против Украины. Украинские защитники активно уничтожают технику и личный состав армии противника. По состоянию на утро 8 апреля потери личного состава РФ составили 19 тысяч человек, также было уничтожено 700 танков, 1891 боевых бронированных машин, 333 артиллерийские системы и другая техника оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидировали полковника российской армии Александра Беспалова. Он был командиром 59 гвардейского танкового полка.