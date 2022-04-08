В Украине ликвидировали 55 российских десантников из элитного полка ВДВ – СМИ

На войне в Украине погибли десятки российских оккупантов из 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка. В сети говорится о ликвидации минимум 55 десантников.

Среди погибших есть, в частности, командир полка и несколько командиров роты. Об этом сообщает Telegram-канал "Важные истории".

Указанный полк ВДВ дислоцируется в городе Ставрополь. Отмечается, что все 55 погибших служили в одном полку и были ликвидированы в Украине.

"247-й полк неофициально называют "кузницей комдивов (командиров дивизии) те, кто проходили службу в полку, нередко становились затем командирами воздушно-десантных соединений. В 2013 году президент РФ Владимир Путин присвоил полку почетное звание "гвардейский", – говорится в сообщении канала.

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Кроме того, канал "Важные новости" отмечает, что удалось установить личность некоторых из погибших:

Константин Зизевский , командир полка с 2020 года, полковник. О его смерти 5 марта сообщал мэр Невинномысска Михаил Миненков

Александр Лысенко , командир разведроты. О его смерти в Украине сообщил 1 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Нурмагомед Гаджимагомедов, командир танковой роты, старший лейтенант. О его гибели 26 февраля объявил глава Дагестана Сергей Меликов. Президент РФ Путин наградил его званием Герой России посмертно

Евгений Иванов , командир десантно-штурмового взвода, капитан. О его смерти 11 марта сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Сергей Тысячный , старший прапорщик. О его смерти сообщил 13 марта его сослуживец в социальных сетях.

Дмитрий Павшенко , ефрейтор, старший стрелок-сапер. О его смерти сообщил 4 марта глава Советского городского округа Ставрополья Сергей Воронков

Владислав Садыков, старший лейтенант. О его похоронах, которые состоялись 10 марта в Брянске, написали в местном СМИ "Брянская губерния"

Андрей Соловьев , старший прапорщик. О его гибели сообщили 6 марта на странице "ВДВ России" во "ВКонтакте"

Анатолий Воробьев, старший разведчик. Сообщение о его гибели появилось в социальных сетях 8 марта.

При этом украинский журналист Роман Цимбалюк ранее сообщал, что 184 военнослужащих этого полка отказались от участия в войне в Украине.

Ранее десантники 247-го полка участвовали в том числе во второй чеченской войне в 1999-2004 годах. На территории части установлен памятный знак, где перечислены 54 фамилии десантников этого полка, погибших за время второй чеченской кампании.

Как сообщал OBOZREVATEL, российской власти все тяжелее скрывать правду об огромных потерях своих войск на войне против Украины. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков был вынужден признать этот факт публично.

Напомним, с 24 февраля, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, было ликвидировано уже почти 19 тысяч российских оккупантов. Также враг потерял почти 700 танков, 55 средств ПВО, 150 самолетов, 135 вертолетов, а также тысячи единиц другой боевой техники.