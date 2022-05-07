В Украине к 9 мая могут активизироваться российские диверсанты – МВД Украины

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что ближе к 9 мая в Украине могут активизироваться российские диверсанты. Кроме того, в МВД получают сообщения о вполне вероятных обстрелах мирных территорий.

Об этом Енин сказал в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает пресс-служба МВД Украины. В связи с этим он призвал всех жителей Украины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Символические даты для РФ как красное для быка, пока весь цивилизованный мир вспоминает жертв войны, Россия готовится к танцам на костях в Мариуполе. 9 мая для России не день победы, а день великого позора", – подчеркнул Енин.

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Чиновник отметил, что подразделения системы МВД прилагают все усилия для обеспечения безопасности граждан, особенно в период праздников. Он добавил, что потенциальных диверсантов в Украине выявляют каждый день.

"Был задержан один из коллаборантов, который во время временной оккупации территории Киевской области наводил врага на места накопления стратегических запасов и жилья участников АТО/ООС", – рассказал заместитель главы МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе сотрудники Государственного бюро расследований и Национальной полиции обнаружили и обезвредили группу диверсантов, готовивших диверсии и мятежи в Одесской области на 2 мая. В них обнаружили большой арсенал оружия и взрывчатки.