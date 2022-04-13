В Украине 13 апреля не будут работать гуманитарные коридоры: Верещук назвала причину

Российские оккупанты продолжают нарушать договоренности и срывают эвакуацию мирного населения Украины из "горячих точек". В связи с этим в среду, 13 апреля, ни один гуманитарный коридор работать не будет.

Такое решение было принято, чтобы не подвергать риску гражданских во время эвакуации. Об этом в Telegram сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, в Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы. В то же время в Луганской области российские войска нарушают режим прекращения огня.

Кроме того, Верещук подчеркнула, что российские оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут контролировать своих людей на местах.

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"Все это создает уровень опасности на маршрутах, поэтому мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня. Но мы будем работать над тем, чтобы гуманитарные коридоры вновь открылись как можно скорее", – сообщила министр.

Напомним, во вторник, 12 апреля, удалось эвакуировать 2671 человека. Режим тишины со стороны оккупационных войск вновь не был обеспечен. Захватчики блокируют колонны автобусов для эвакуации людей на блокпосте в Васильевке.

Ранее сообщалось, что по гуманитарному коридору в Запорожье с начала войны прибыли 114 125 человек, в том числе 29 405 детей. С учетом гуманитарного коридора из Мариуполя и Бердянска город только за сутки принял 5558 человек.