Россия снова нарушила "режим тишины": как проходила эвакуация 12 апреля
Во вторник, 12 апреля, удалось эвакуировать 2671 человека. Режим тишины со стороны оккупационных войск снова обеспечен не был. Захватчики блокируют колонны автобусов для эвакуации людей на блокпосте в Васильевке.
Об этом на брифинге рассказала министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она подробно описала, как проходила эвакуация.
По ее словам, гуманитарными коридорами из Мариуполя и Бердянска за вторник на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 343 человека. Среди них 208 мариупольцев. Еще 2 135 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь.
Российские оккупационные войска на блокпосте в Васильевке заблокировали колонны автобусов, выехавшие из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара.
"Мы ищем возможности для разблокирования проезда автобусов разными путями", – отметила Верещук.
В Луганской области удалось вывезти 328 человек из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременное и Попасное. При этом оккупанты снова нарушили режим тишины во время эвакуации.
Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 11 апреля через гуманитарные коридоры из опасных населенных пунктов удалось эвакуировать 4354 человека. В то же время уже третьи сутки подряд российские оккупанты не пропускают колонну автобусов из Запорожья для эвакуации из Бердянска, Токмака и Энергодара.
Отметим, что по гуманитарному коридору в Запорожье с начала войны прибыли 114 125 человек, в том числе 29 405 детей. С учетом гуманитарного коридора из Мариуполя и Бердянска город только за сутки принял 5558 человек.