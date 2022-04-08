В России назначили нового командующего войной в Украине – ВВС

Россия решила реорганизовать командование своими войсками в Украине. Новым командующим назначен генерал Александр Дворников, который имеет большой опыт боевых действий в Сирии.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на западного чиновника. По его словам, между оккупантами не было координации и команды им приходили по каждому направлению отдельно.

Однако с 8 апреля руководить Южным военным округом РФ будет генерал Дворников. "У этого командира большой опыт российских операций в Сирии, поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится", – заявил чиновник.

Также РФ решила не делать паузы для полноценного завершения перегруппировки своих сил на Донбассе и начала поэтапно отправлять на восток Украины новые силы. Отмечается, что после доукомплектации в распоряжении России для наступления на ВСУ останется менее 100 батальонных тактических групп.

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По словам чиновника, России будет трудно добиться успеха в войне против Украины, если она не изменит свою тактику и не начнет более эффективно использовать все ресурсы, которые ей доступны.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля защитники Украины уничтожили уже около 19 000 российских оккупантов. Также уничтожено 700 танков врага, 150 самолетов, 135 вертолетов, 7 кораблей и катеров, а также тысячи единиц другой техники.