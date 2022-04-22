В Попасной в ближнем бою с оккупантами героически погиб боец батальона 'Донбасс'

В бою с российскими оккупантами в Попасной на Луганщине погиб местный военный Виктор Ложко. Мужчина почти с первых дней войны защищал город в составе батальона Нацгвардии "Донбасс".

О потере сообщил редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов в Facebook. Он поделился последними кадрами с Героем, в которых тот подчеркивал, что украинские Силы обороны до последнего будут бороться с агрессором (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы вместе ночевали в одном укрытии в его родной Попасной, говорили о войне, победе, восстановлении Донбасса… А на следующий день он ушел с группой на помощь другому подразделению и смертью храбрых погиб в ближнем бою", – написал журналист.

Видео дня

По его словам, Виктор Ложка был настоящим местным патриотом. В составе батальона "Донбасс" мужчина воевал на востоке еще в 2014-2016 годах.

Когда же началось полномасштабное вторжение вражеской армии РФ, житель Попасной закрыл свой магазин и ушел в военкомат. Он стремился организовать тероборону, однако ее там "почему-то создавать никто не планировал". Так Виктор снова встал на службу в родное подразделение.

"Я связался с комбатом и попросил поставить меня на любую должность", – рассказывал боец, общаясь и журналистом незадолго до смерти.

Он говорил, что ситуация в Попасной сложная, но украинские силы стоят на обороне и не сдадут город. По его словам, военные путинской армии, состоявшие в большинстве из мобилизованных жителей ОРДЛО в металлических касках, несли значительные потери. Это он называл заслугой своих боевых товарищей – профессиональных парней-военных.

"Это был патриот своего города, патриот Украины, человек чести и дела, настоящий герой Донбасса", – подчеркнул Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты убили Героя Украины Ярослава Шинкаренко. Парень из семьи военных ушел на войну в 18 лет и погиб, защищая страну от нашествия войск агрессора РФ.