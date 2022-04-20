Пошел на войну в 18 лет: погиб народный Герой Украины Ярослав Шинкаренко

Оккупанты убили Героя Украины Ярослава Шинкаренко. Воин погиб, защищая страну от нашествия российских войск.

Об этом написал блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook. Также о смерти военного сообщила его мать Елена Кукла.

"Сына... сыночка... Не верю... Будьте прокляты кацапы", – написала она.

Ярослав родом из города Богуслав Киевской области. Его родители – военные. Отец пошел защищать страну в 2015 году, мать – в 2016-м. Поэтому как только парню исполнилось 18 лет, он также записался в ряды ВСУ.

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В 2016 году отец Ярослава умер – из-за старой боевой раны. Мать Галина возглавляет взвод связи и в своем подчинении имеет несколько десятков солдатов.

Два года назад погибший военный совершил героический поступок и спас командира батальона от вражеской ракеты. За это Ярослав получил награду "Народный герой Украины".

"Я увидел ракету. Она летела прямо в нас. Не могу передать словами, как среагировал. Машинально отвернул руль, пытаясь избежать этой встречи. И удалось...", – рассказывал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ивано-Франковщину привезли тело погибшего в бою с российскими оккупантами бойца ВСУ, разведчика Игоря Вишенько. Жители сел Саджавка и Шепаровцы на коленях встречали Героя.