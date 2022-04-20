В одной точке вторжение захлебнулось: чего добилась Россия за 55 дней войны

Россияне начали анонсированное ранее вторжение на Донбассе. Самым желаемой точкой на карте для оккупантов остается все еще не покоренный полностью Мариуполь. Туда враг бросает много своих сил. А вот на южном направлении наступление врага не только не захлебнулось, но там наши защитники проводят успешные контратаки и освобождают населенные пункты.

Также захватчики не оставляют попыток окружить Харьков, хотя бойцы ВСУ не сдают своих позиций там и даже продвигаются вперед. Зато полный крах армия РФ потерпела на северо-восточном направлении, выведя войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей, чтобы избежать полного разгрома. Подробнее о ходе боевых действий – на картах BBC.

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Главная цель – Донбасс

Ранее российские власти заявляли, что одной из главных целей их "спецоперации" является восстановление территорий Донецкой и Луганской областей в их "исторических границах". В связи с этим группировка войск РФ в последние недели якобы сильно разрослась, а спутники фиксируют направление долгих колонн военной техники к границам Украины.

Украинские власти утверждают, что Россия развернула боевые действия на фронте в 300 километров. Аналитики Института изучения войны отмечают, что РФ "вряд ли добьется серьезного успеха" на этом направлении, поскольку украинские воины, защищающие Донбасс, имеют большой боевой опыт, серьезную мотивацию и хорошо укрепленные позиции.

Продвижение на юге забуксовало

На юге у оккупантов было две цели. Первая – прорубить коридор из Крыма через ОРДЛО в Россию. Эти планы сильно подпортило самоотверженное противостояние украинских защитников Мариуполя. После 55 дней героической обороны Мариуполя под контролем наших войск остался завод "Азовсталь".

Вторая – после оккупации Херсона, Николаева и Одессы совершить проход к Приднестровью. Здесь удалось лишь оккупировать Херсон и практически всю область, но об Николаев захватчики обломали зубы. На данный момент город подвергается бомбардировке.

Военные эксперты считают, что у Украины есть неплохие шансы вступить в схватку за Херсон и деоккупировать его, особенно после крайне удачной операции по потоплению флагмана Черноморского флота РФ, крейсера "Москва", который обеспечивал безопасность водных и наземных операций врага на юге.

Север снова под контролем

Российское военное руководство попыталось оправдать позорное бегство из северо-востока Украины, выдавив из себя объяснение о якобы изменении военных стратегических задач. Однако совершенно очевидно, что успешная работа нашей армии по позициям и военной технике противника, а также хорошо продуманные контратаки помогли погнать врага из Украины.

Отступление захватчиков помогло увидеть все ужасы, которые они с собой принесли на оккупированные земли, и разбило миф о якобы второй армии мира. Весь мир увидел, чего стоят солдаты этой самой армии и чем на самом деле они занимались на оккупированных землях – грабеж, мародерство, убийства мирных жителей, изнасилования женщин и детей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российские оккупанты целенаправленно продолжают наносить ракетные удары по городам Украины, до которых не смогли добраться. Таким образом они хотят помешать переброске дополнительный украинских сил на восточное направление. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов.