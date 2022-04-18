В Одесской области украинские защитники сбили беспилотник врага

Вооруженные силы Украины продолжают успешно противостоять российским оккупантам. В Одесской области украинские защитники сбили беспилотника захватчиков.

Это произошло в понедельник, 18 апреля. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба воздушного командования "Юг".

Известно, что БПЛА производил воздушную разведку.

"В Одесской области военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку ", - говорится в сообщении.

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Отметим, что российская оккупационная армия в войне против Украины потеряла более 20,6 тыс. военнослужащих. Кроме личного состава, ряды ВС РФ поредели на 790 танков, 314 самолетов и вертолетов, а также 155 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, российские оккупанты тратили беспилотник-разведчик стоимостью свыше 80 тысяч долларов. Его обнаружили в Полтавской области. Речь идет о БПЛА "Орлан-10", используемом для разведки и корректировки огня артиллерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области украинские защитники приземлили "современный" беспилотник российской армии "Орлан-30". Такие БПЛА оккупанты используют для ведения разведки и корректировки огня артиллерии по позициям ВСУ.